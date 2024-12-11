"Петербургский нефтяной терминал" продолжает работу в штатном режиме после ареста акций

Арбитражным судом были приняты обеспечительные меры в соответствии с российским законодательством, которые не скажутся на нормальной работе предприятия и реализации инвестиционных проектов.

АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) функционирует в обычном режиме, исполняя все договорённости с контрагентами, сообщили в пресс-службе компании.

Арбитражным судом были приняты обеспечительные меры в соответствии с российским законодательством, которые не скажутся на нормальной работе предприятия и реализации инвестиционных проектов. Терминал продолжает работать в стандартном режиме, никаких изменений в управлении предприятием не произошло.

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти наложил арест на все акции и активы АО "Петербургский нефтяной терминал" в рамках обеспечительных мер.

Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд 19 января с просьбой обратить в пользу государства 2 753 акций ПНТ и аннулировать сделки, заключённые в период с 2016 по 2020 год. Ответчиками по этому делу выступают компании "Туджунган Энтерпрайзис Лимитед", "Алмонт Холдинг Лимитед" и "Новомор Лимитед". Следующее судебное заседание по данному вопросу состоится 13 февраля.

Ранее мы сообщили о том, что срок реконструкции дома Салтыковой продлили по решению суда.

Фото: АО "Петербургский нефтяной терминал"