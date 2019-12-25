Суд рассмотрит требования о госконтроле над «Петербургским нефтяным терминалом» 18 августа

Росимущество настаивает на проведении внеочередного собрания акционеров предприятия.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о переносе слушания по иску Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) к акционерному обществу "Петербургский нефтяной терминал". Рассмотрение дела назначено на 18 августа текущего года, причины изменения даты в материалах судебного производства не указаны.

Предметом судебного разбирательства является требование о проведении внеочередного собрания акционеров предприятия. Позиция Росимущества получила поддержку со стороны Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Ранее, в апреле 2025 года, тот же судебный орган по заявлению Генпрокуратуры признал недействительными несколько сделок, связанных с акционерным капиталом терминала. В результате судебного решения 5545 голосующих акций перешли в собственность Российской Федерации.

В настоящее время у российского акционера остаётся 4538 голосующих акций, тогда как права иностранного инвестора на соответствующую долю в уставном капитале полностью прекращены.

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