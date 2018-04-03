Сотрудники ККИ снесли три торговых павильона

Предпринимателей просили самостоятельно покинуть незаконно занятый участок, но они проигнорировали это требование. Сотрудникам ККИ самим пришлось разбирать павильон.

Накануне сотрудники Комитета по контролю за имуществом снесли три павильона на улице Маршала Новикова. Предприниматели продавали продукты и шаверму, но за аренду участков не платили. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

Самовольно установленный двухсекционный павильон площадью более 100 кв.м находился около дома №7 по улице Маршала Новикова. Предпринимателей просили самостоятельно покинуть незаконно занятый участок, но они проигнорировали это требование. Сотрудникам ККИ самим пришлось разбирать павильон.

Во Фрунзенском районе нашли сразу два незаконно установленных павильона. Около 27 дома по улице Салова мужчина торговал продуктами, а у 47 дома по Софийской улице незаконно установили киоск площадью 8 кв.м. Эти люди также проигнорировали уведомление ККИ. В отношении нарушителей будут возбуждены дела об административной ответственности.

Ранее на Белградской улице снесли заброшенный павильон.

Фото: ККИ