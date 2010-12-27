На Белградской улице снесли заброшенный павильон

На участке постоянно собирались люди без определенного места жительства, что, по мнению горожан, представляло угрозу.

В четверг, 29 августа, сотрудники комитета по контролю за имуществом снесли заброшенный магазин во Фрунзенском районе. Павильон снесли из-за обращений местных жителей, которые были недовольны постоянными "вечеринками" в магазине, сообщила пресс-служба ведомства.

Комитет обследовал земельный участок около дома 26 корпус 6 по Белградской улице. Было установлено, что на участке не ведется хозяйственная деятельность, кроме того - павильон площадью 120 кв.метров находится в разрушенном состоянии. По словам жителей района, в бывшем магазине периодически собираются люди без определенного места жительства.

Ранее по участку № 21 по Белградской улице был заключен договор об аренде, но его действие истекло еще в 2018 году. За использование объекта осталась задолженность перед бюджетом Петербурга в размере более 1 млн 800 тыс. рублей. Павильон демонтировали и освободили незаконно занятый земельный участок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2020 году общественный транспорт Петербурга очистят от рекламы.

Фото: gov.spb.ru