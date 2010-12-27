В 2020 году общественный транспорт Петербурга очистят от рекламы

Рекламную информацию можно будет размещать только внутри салонов.

В 2020 году в Петербурге запретят размещать рекламу на бортах общественного транспорта. Рекламную информацию можно будет вешать только внутри салонов. Об этом сообщил глава комитета по транспорту Александр Головин.

По мнению чиновника, городу неважно, что перевозчики потеряют деньги, получаемые от рекламодателей. Здесь важен вопрос безопасности движения, а также внешнего вида города. Транспорт должен быть узнаваем горожанами.

Мы не обклеиваем фасады на Невском проспекте рекламой, и с автобусами то же самое. Александр Головин

Ранее мы писали, что на 23 перекрестках Петербурга появились импульсные светофоры.

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