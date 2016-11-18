Новинки работают от батарей и имеют солнечную память.

На 23 перекрестках Петербурга появились импульсные светофоры типа Т7. К концу года их количество вырастет до 37. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Импульсные светофоры должны предупреждать водителей о приближении к нерегулируемому пешеходному переходу. Большинство из них будут стоять на "зебрах" рядом с образовательными учреждениями.

Отмечается, что светофоры типа Т7 работают от батарей и имеют солнечную память – их заряда хватает на 5-6 суток. При этом освещение распространяется на большую площадь, чем у обычных светофоров, а сам свет ярче.

Первый импульсный светофор установили на пересечении Таллиннского и Старопетергофского шоссе в 2013 году. Весной 2014 года появилась статистика, которая показала уменьшение количества ДТП с участием пешеходов в этом месте.

Ранее мы писали, что в Петербурге отремонтируют улицы Уточкина и Двинскую.

Фото: pixabay.com