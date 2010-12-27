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В Петербурге отремонтируют улицы Уточкина и Двинскую
Сегодня, 14:00
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Cherepanov

В Петербурге отремонтируют улицы Уточкина и Двинскую

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Из-за работ в Приморском и Кировском районах ограничат движение транспорта.

Во вторник, 27 августа, в Приморском и Кировском районах приступили к ремонту улиц Уточкина и Двинской. Из-за этого на обоих участках ввели ограничения движения. Об этом сообщил пресс-центр администрации Петербурга.

На улице Уточкина в Приморском районе отремонтируют 0,6 км проезжей части и тротуара. Участок от Комендантской площади до улицы Королева закроют в два этапа: с 27 августа по 7 сентября и с 9 по 16 сентября. Подрядчиком выступил АО "ВАД", который получит 41,07 млн рублей.

Двинскую улицу в Кировском районе ждет ремонт 2,6 км проезжей части и тротуара. Движение закроют от Шотландской улицы до тоннеля с 27 августа по 26 сентября. Работами займется АО "ПО Возрождение" за 87,94 млн рублей.  

Ранее Piter.TV сообщал о том, что станцию метро "Гражданский проспект" закрыли для пассажиров.

Фото: Pixabay

Теги: кировский район, ограничения движения, приморский район, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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