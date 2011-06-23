На Салова ночью взорвался отопительный котел

Пострадали четыре человека, в том числе девочка 12 лет.

Самодельная система обогрева взорвалась ночью 7 декабря во Фрунзенском районе Петербурга. С различными травмами были госпитализированы четыре человека, стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл на складе на улице Салова, 44, корпус 1, 7 декабря в 00:10. По предварительным данным, произошла разгерметизации котла, из-за чего обрушились конструкции склада.

Пострадали четыре человека, в том числе девочка 12 лет. У пострадавших диагностированы ожоги, ушибы и переломы.

По данному факту проводится проверка.

Накануне прокуратура начала проверку по факту пожара в консерватории Римского-Корсакова.

Фото: Piter.tv