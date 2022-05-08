Toyota опрокинулась после встречи с Hyundai на Маршала Новикова

Помог японской иномарке корейский автомобиль.

Сегодня утром, 8 мая, на Маршала Новикова произошла автомобильная авария с участием двух машин. Дорогу не поделили Toyota и Hyundai, в результате чего японская иномарка опрокинулась на спинку. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей случившегося, подобные инциденты происходят на данном участке дороги часто. Информация о состоянии здоровья водителей и их пассажиров уточняется.

Ранее на Piter.tv: под Тихвином в автомобильной аварии погиб пенсионер.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург