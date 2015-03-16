Под Тихвином в автомобильной аварии погиб пенсионер

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Тихвинском районе Ленобласти произошла смертельная авария, в результате которой погиб пожилой мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На автодороге Овино-Липная Горка 74-летний водитель Renault Duster не пропустил автомобиль Ford, за рулем которого находилась 25-летняя девушка. В результате машины столкнулись. Пенсионер погиб на месте ДТП. Пострадавшую автоледи доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в Кронштадте 11-летняя девочка на самокате попала под машину.

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