В Кронштадте 11-летняя девочка на самокате попала под машину

Школьница не стала слезать со скутера, когда пересекала дорогу.

В Кронштадте иномарка сбила 11-летнюю девочку, которая каталась на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел накануне, 7 мая, у дома № 17 по проспекту Ленина. 56-летний водитель автомобиля "Киа" врезался в юную самокатчицу. В результате случившегося пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv