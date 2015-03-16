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В Кронштадте 11-летняя девочка на самокате попала под машину
Сегодня, 10:04
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В Кронштадте 11-летняя девочка на самокате попала под машину

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Школьница не стала слезать со скутера, когда пересекала дорогу.

В Кронштадте иномарка сбила 11-летнюю девочку, которая каталась на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел накануне, 7 мая, у дома № 17 по проспекту Ленина. 56-летний водитель автомобиля "Киа" врезался в юную самокатчицу. В результате случившегося пострадавшую в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пожилая женщина погибла в квартирном пожаре на Малой Балканской.

Фото: Piter.tv

Теги: кронштадт, попала под машину, реьёнок, самокатчица, скорая
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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