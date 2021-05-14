Пожилая женщина погибла в квартирном пожаре на Малой Балканской

Кроме того, во время пожара пострадали дети.

Накануне, 7 мая, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Малой Балканской улице в доме № 46 на 9 этаже вспыхнула квартира. Об этом сообщили на портале 78.ru.

На место случившегося прибыли 4 пожарные машины. В помещении, где разыгралось пламя, выгорело 10 "квадратов". Как стало известно позже, в квартире спасатели обнаружили труп 70-летней пенсионерки. Женщина отравилась угарным газом. Соседи бабушки рассказали, что в прошлом году она уже пыталась поджечь свой дом, у нее были проблемы с психикой.

Кроме того, во время пожара пострадали дети. 16-летние подростки, находившиеся этажом выше, надышались дымом. Им оказали помощь медики.

Ранее на Piter.tv: на Дубковском шоссе спасатели больше часа тушили горящий гараж.

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