  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожилая женщина погибла в квартирном пожаре на Малой Балканской
Сегодня, 9:33
100
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Пожилая женщина погибла в квартирном пожаре на Малой Балканской

0 0

Кроме того, во время пожара пострадали дети.

Накануне, 7 мая, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Малой Балканской улице в доме № 46 на 9 этаже вспыхнула квартира. Об этом сообщили на портале 78.ru.

На место случившегося прибыли 4 пожарные машины. В помещении, где разыгралось пламя, выгорело 10 "квадратов". Как стало известно позже, в квартире спасатели обнаружили труп 70-летней пенсионерки. Женщина отравилась угарным газом. Соседи бабушки рассказали, что в прошлом году она уже пыталась поджечь свой дом, у нее были проблемы с психикой. 

Кроме того, во время пожара пострадали дети. 16-летние подростки, находившиеся этажом выше, надышались дымом. Им оказали помощь медики.

Ранее на Piter.tv: на Дубковском шоссе спасатели больше часа тушили горящий гараж.

Фото: Telegram /  Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

 

Теги: купчино, малая балканская, мчс, погибла пенсионерка, пожар в купчино, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии