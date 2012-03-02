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На Дубковском шоссе спасатели больше часа тушили горящий гараж
Сегодня, 9:13
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На Дубковском шоссе спасатели больше часа тушили горящий гараж

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В результате случившегося никто не пострадал.

В воскресенье, 8 мая, в Курортном районе произошел пожар. На Дубковском шоссе возле дома № 73 полыхал гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 06:02. Тушить пламя отправились 10 спасателей и две единицы спецтехники. Выяснилось, что огонь распространился по площади 60 "квадратов". Спустя час горение ликвидировали. 

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара. 

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Фото: Piter.tv

Теги: гараж, дубковское шоссе, мчс, пожарные, частный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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