На Дубковском шоссе спасатели больше часа тушили горящий гараж

В результате случившегося никто не пострадал.

В воскресенье, 8 мая, в Курортном районе произошел пожар. На Дубковском шоссе возле дома № 73 полыхал гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера около 06:02. Тушить пламя отправились 10 спасателей и две единицы спецтехники. Выяснилось, что огонь распространился по площади 60 "квадратов". Спустя час горение ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

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Фото: Piter.tv