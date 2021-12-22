В парке "Малиновка" мужчина потрошил черепаху

В Красногвардейском районе петербуржцы заметили дедушку, который потрошил живую черепаху. Инцидент произошел в парке Малиновка. О случившемся сообщил один из очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Сначала горожанин решил, что пенсионер режет хлеб. Присмотревшись, свидетель понял, что старик тыкал ножом в сухопутную черепаху, которая шевелилась.
Подходить к пожилому мужчине с острым предметом житель Петербурга не стал. Спасти животное не удалось.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти после столкновения с лосём пассажир иномарки скончался.
Фото: Pexels, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Мегаполис
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