В парке "Малиновка" мужчина потрошил черепаху

Спасти животное не удалось.

В Красногвардейском районе петербуржцы заметили дедушку, который потрошил живую черепаху. Инцидент произошел в парке Малиновка. О случившемся сообщил один из очевидцев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сначала горожанин решил, что пенсионер режет хлеб. Присмотревшись, свидетель понял, что старик тыкал ножом в сухопутную черепаху, которая шевелилась.

Подходить к пожилому мужчине с острым предметом житель Петербурга не стал. Спасти животное не удалось.

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Фото: Pexels, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Мегаполис