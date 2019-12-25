Депутаты единогласно одобрили расширение парка Малиновки в списке ЗНОП

Жители Красногвардейского района боролись против застройки парка 11 лет. Там хотели построить церковь.

Депутаты Петербурга одобрили расширение парка Малиновка в списке ЗНОП на 2 га. Заседание прошло 8 декабря.

Речь идет об участке, который ранее не был включен в ЗНОП и потому не находился под охраной от застройки. В этом году парламентарии единогласно проголосовали за поправку в закон "О зеленых насаждениях общего пользования". В прошлые года у инициативы находились противники, в том числе в лице спикера Вячеслава Макарова. Новый созыв ЗакСа отнесся к поправке иначе.

Ранее Борис Вишневский поделился с Piter.TV мнением о том, какие еще зеленые зоны стоило бы включить в перечень ЗНОП.

Фото: ВКонтакте / ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н / Сергей Васильев