Вишневский о включении Малиновки в список ЗНОП: "Несколько лет упорно не давали это сделать"

В прошлые года депутаты не согласовывали поправку Бориса Вишневского. В этот раз с новым составом ЗакСа ситуация с участком Малиновки подошла к счастливой для жителей развязке.

Депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский прокомментировал для Piter.TV губернаторскую поправку о включении участка в парке Малиновка в список зеленых насаждений общего пользования. Накануне комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам, в которую входит Вишневский, одобрила соответствующий законопроект.

Александр Беглов предложил увеличить площадь парка с 14,4 до 16,3 га. Отметим, что он обещал это сделать еще в 2019 году перед выборами губернатора. Сама по себе зеленая зона находится в списке ЗНОП, но от застройки был не защищен один участок, на котором РПЦ хотела построить храм. Отметим, что ранее с предложением выступал и Борис Вишневский, однако профильная комиссия ЗакСа инициативу не поддерживала.

Несколько лет почему-то упорно не давали это сделать. На мой взгляд, абсолютно по иррациональным соображениям, потому что решение о строительстве давно отменено, обременения сняты, для храма давно предоставлен другой участок. в километре оттуда. Конфликтная ситуация уже давным-давно разрешена.

Вишневский отметил, что в 2013 году в парке ограничили максимальную высоту строительства, поэтому много было бы и не построить, однако жителям было важно, чтобы участок включили в список ЗНОП. Он надеется, что в этот раз дело доведут до конца. Ожидается, что поправку рассмотрят на пленарном заседании уже завтра, 17 ноября, однако на сайте ЗакСа вопрос пока не был включен в повестку.

Также парламентарий назвал зеленые зоны, которые, по его мнению, также стоило бы защитить. Среди них — территория на углу проспекта Бакунина и Новгородской улицы, территория вокруг бывшего здания медсанчасти завода им.Калинина на улице Одоевского, полосу вдоль железной дороги в Удельном парке, участок в парке 300-летия Петербурга, "сад на Неве", где хотят построить судебный квартал, сквер в Кузнечном переулке.

Кроме того, Вишневский упомянул участок в парке академика им. Сахарова, который жители защищают от строительства спортивного объекта и дороги. Депутат считает, что его можно построить в соседнем квартале и избежать уничтожения парка.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга