В Ленобласти после столкновения с лосём пассажир иномарки скончался

Водитель отделался испугом.

В Ленобласти пассажир Toyota погиб в результате ДТП с лосем. Инцидент произошел на трассе "Вруда - Летошицы - Сырковицы".

По информации 78.ru, около 22:10 иномарка сбила животное около деревни Большой Сабск. Лось неожиданно выскочил на дорогу с правой обочины.

От полученных травм скончался пассажир автомобиля. Водитель отделался испугом. Информация о состоянии здоровья животного уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге началась сезонная миграция лосей.

Фото: Pexels