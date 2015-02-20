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В Ленобласти после столкновения с лосём пассажир иномарки скончался
Сегодня, 17:23
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В Ленобласти после столкновения с лосём пассажир иномарки скончался

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Водитель отделался испугом.

В Ленобласти пассажир Toyota погиб в результате ДТП с лосем. Инцидент произошел на трассе "Вруда - Летошицы - Сырковицы".

По информации 78.ru, около 22:10 иномарка сбила животное около деревни Большой Сабск. Лось неожиданно выскочил на дорогу с правой обочины. 

От полученных травм скончался пассажир автомобиля. Водитель отделался испугом. Информация о состоянии здоровья животного уточняется.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге началась сезонная миграция лосей.

Фото: Pexels

Теги: дтп, лось, погиб пассажир, столкновение в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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