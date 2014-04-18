В Петербурге началась сезонная миграция лосей

К лосям нельзя приближаться или каким-либо образом привлекать внимание животного к себе.

Из Петербурга в Ленобласть начали мигрировать лоси. Весной животные активно совершают променады в черте города и часто пересекают автомобильные дороги. В комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали, как вести себя при встрече с сохатым.

К лосям нельзя приближаться или каким-либо образом привлекать внимание животного к себе. Автомобилистам необходимо снизить скорость или полностью остановиться, дать перейти дорогу сохатому. Затем на невысокой скорости продолжить движение.

В ведомстве отметили, что в случае ДТП увозить животное никуда нельзя, а водителям запрещено покидать место аварии. В противном случае его могут лишить прав на полтора года или арестовать на 15 суток. Виновнику ДТП придется возмущать ущерб за сбитое животное.

Ранее мы сообщали, что дикое животное заставило пойти на второй круг самолет из Петербурга в Архангельск. Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Фото: pixabay

