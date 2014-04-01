Дикое животное заставило пойти на второй круг самолет из Петербурга в Архангельск

Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Самолет авиакомпании "Россия" из Петербурга в Архангельск совершил второй круг 29 марта. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

Как стало известно ведомству, Superjet 100 не смог приземлиться из-за того, что на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Архангельска вышли лоси. В итоге самолет успешно приземлился, никто не пострадал.

Прокуратура проведет проверку законодательства о безопасности полетов.

Ранее Piter.tv писал о том, что самолет развернулся над Краковом на пути из Белграда в Петербург из-за "бомбы" на борту.

Фото: Pexels