  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дикое животное заставило пойти на второй круг самолет из Петербурга в Архангельск
Сегодня, 13:57
146
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Дикое животное заставило пойти на второй круг самолет из Петербурга в Архангельск

0 0

Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

Самолет авиакомпании "Россия" из Петербурга в Архангельск совершил второй круг 29 марта. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

Как стало известно ведомству, Superjet 100 не смог приземлиться из-за того, что на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Архангельска вышли лоси. В итоге самолет успешно приземлился, никто не пострадал.

Прокуратура проведет проверку законодательства о безопасности полетов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что самолет развернулся над Краковом на пути из Белграда в Петербург из-за "бомбы" на борту. 

Фото: Pexels 

Теги: лось, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии