Самолет развернулся над Краковом на пути из Белграда в Петербург из-за "бомбы" на борту

В понедельник, 28 марта, самолет авиакомпании AirSERBIA развернулся над Краковом и вернулся в Белград. Самолет вылетел из аэпорта в 17:34, передает "Фонтанка".
Сообщается, что рейс 674 из Белграда в Петербург вернулся в аэропорт из-за информации о возможном минировании.
Отмечается, что подобные сообщения поступают уже несколько дней в сербский аэропорт. Так, там зарегистрировали более десятка тревожных писем. Часть из них касались ортов, которые уже были в небе.
Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Петербург-Котлас.
Фото: Piter.tv
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