Самолет развернулся над Краковом на пути из Белграда в Петербург из-за "бомбы" на борту

Борт вернулся в аэропорт из-за информации о возможном минировании.

В понедельник, 28 марта, самолет авиакомпании AirSERBIA развернулся над Краковом и вернулся в Белград. Самолет вылетел из аэпорта в 17:34, передает "Фонтанка".

Сообщается, что рейс 674 из Белграда в Петербург вернулся в аэропорт из-за информации о возможном минировании.

Отмечается, что подобные сообщения поступают уже несколько дней в сербский аэропорт. Так, там зарегистрировали более десятка тревожных писем. Часть из них касались ортов, которые уже были в небе.

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Петербург-Котлас.

Фото: Piter.tv

