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Самолет развернулся над Краковом на пути из Белграда в Петербург из-за "бомбы" на борту
Сегодня, 22:16
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Самолет развернулся над Краковом на пути из Белграда в Петербург из-за "бомбы" на борту

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Борт вернулся в аэропорт из-за информации о возможном минировании. 

В понедельник, 28 марта, самолет авиакомпании AirSERBIA развернулся над Краковом и вернулся в Белград. Самолет вылетел из аэпорта в 17:34, передает "Фонтанка". 

Сообщается, что рейс 674 из Белграда в Петербург вернулся в аэропорт из-за информации о возможном минировании. 

Отмечается, что подобные сообщения поступают уже несколько дней в сербский аэропорт. Так, там зарегистрировали более десятка тревожных писем. Часть из них касались ортов, которые уже были в небе. 

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Петербург-Котлас.

Фото: Piter.tv
 

Теги: белград, краков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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