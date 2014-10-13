ЗакС официально утвердил расширение парка Малиновка

Депутаты ЗакСа Петербурга согласились увеличить территорию парка Малиновка, защищенную законом о ЗНОП. Законопроект утвержден в окончательном третьем чтении.
Площадь парка увеличится почти на два гектара – с 14,4 до 16,3 га. Решение властей таким образом исключает строительство храма, против которого выступали местные жители.
Вопрос с Малиновкой тянулся более 10 лет. Даже после того, как Александр Беглов нашел для церкви новый участок, бывший спикер Вячеслав Макаров продолжал настаивать на строительстве храма в Малиновке.
В ноябре суд отказался исключать участок Муринского парка из списка ЗНОП.
Фото: ВКонтакте / В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА (возле ТЦ "Июнь")
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