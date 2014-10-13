ЗакС официально утвердил расширение парка Малиновка

Вопрос с Малиновкой тянулся более 10 лет.

Депутаты ЗакСа Петербурга согласились увеличить территорию парка Малиновка, защищенную законом о ЗНОП. Законопроект утвержден в окончательном третьем чтении.

Площадь парка увеличится почти на два гектара – с 14,4 до 16,3 га. Решение властей таким образом исключает строительство храма, против которого выступали местные жители.

Вопрос с Малиновкой тянулся более 10 лет. Даже после того, как Александр Беглов нашел для церкви новый участок, бывший спикер Вячеслав Макаров продолжал настаивать на строительстве храма в Малиновке.

В ноябре суд отказался исключать участок Муринского парка из списка ЗНОП.

Фото: ВКонтакте / В ЗАЩИТУ ПАРКА МАЛИНОВКА (возле ТЦ "Июнь")