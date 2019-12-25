Суд отказался исключать участок Муринского парка из списка ЗНОП

Защитники Муринского объявили о победе над застройщиком "Анна Нова". Информация об этом появилась в группе "За сохранение Муринского парка" 16 ноября.
Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении требований компании. Она хотела, чтобы участок площадью 1,8 га исключили из списка ЗНОП.
Ответчиками по делу выступали Законодательное собрание Петербурга и губернатор.
Напомним, на участке собирались построить вторую очередь спорткомплекса "Анна Нова". Территорию до сих пор находится в аренде, поэтому она окружена забором. Жители надеются, что теперь от забора удастся избавиться. Они писали о том, что в прокуратуре ждали решения суда
Ранее стало известно, что участок парка Малиновка хотят вернуть в список ЗНОП. Piter.TV поговорил об этом с депутатом Борисом Вишневским.
Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все