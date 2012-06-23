Забор в Муринском парке могут не сносить до 2024-го года

Забором ограждена часть зеленой территории. Строительство на нем вести нельзя.

Участник в Муринском парке, на котором хотели построить вторую очередь спорткомплекса "Анна Нова", останется в аренде до 2024-го года. Это означает, что территория так и будет окружена забором. Об этом руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина и активистка Марианна Бакан узнали в комитете имущественных отношений.

В КИО сообщили, что забор легален. При этом участок, который им огражден, включен в перечень зеленых насаждений общего пользования, то естьт строительство там запрещено. Договор об аренде был продлен 18 июля 2021-го года. При наличии договора ООО "Анна Нова" может ограничивать доступ на участок.

В июне активисты записали видеообращение к президенту РФ, в котором просят убрать забор.

Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка