Защитники Муринского парка записали видеообращение к президенту

Петербуржцы просят помочь избавиться от забора.

Жители Калининского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Активисты отправили видео на прямую линию, которая состоится 30-го июня.

Петербуржцы рассказали о том, что им удалось защитить участок парка от застройки. Территория была включена в список ЗНОП, второй очереди споркомплекса "Нова Арены" там не должно быть. При этом участок все еще находится в аренде и огражден забором. Жители просят разобраться с этой ситуацией.

Прямая линия начнется в 12:00.

Видео: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка