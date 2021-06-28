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Защитники Муринского парка записали видеообращение к президенту

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Петербуржцы просят помочь избавиться от забора.

Жители Калининского района записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Активисты отправили видео на прямую линию, которая состоится 30-го июня.

Петербуржцы рассказали о том, что им удалось защитить участок парка от застройки. Территория была включена в список ЗНОП, второй очереди споркомплекса "Нова Арены" там не должно быть. При этом участок все еще находится в аренде и огражден забором. Жители просят разобраться с этой ситуацией.

Прямая линия начнется в 12:00.

Видео: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка 

Теги: забор, муринский парк
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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