Активисты ждут, когда уберут забор в Муринском парке

Участок до сих пор находится в аренде.

Защитники Муринского парка разыграли сценку с "мертвым забором" вокруг зоны, которую нельзя будет использовать под застройку. Видео опубликовали в группе "За сохранение Муринского парка" в "ВКонтакте".

Петербуржцы ждут, когда уберут забор, который уже не должен пригодиться. Участок Муринского парка был включен в ЗНОП, что должно защитить его от застройки. При этом забор почему-то не убирают.

По словам местной жительницы, которая интересовалась вопросом у комитета по инвестициям, участок находится в аренде, а оснований для расторжения договора нет.

Видео: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка