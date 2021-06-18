Активисты ждут, когда уберут забор в Муринском парке

Защитники Муринского парка разыграли сценку с "мертвым забором" вокруг зоны, которую нельзя будет использовать под застройку. Видео опубликовали в группе "За сохранение Муринского парка" в "ВКонтакте".
Петербуржцы ждут, когда уберут забор, который уже не должен пригодиться. Участок Муринского парка был включен в ЗНОП, что должно защитить его от застройки. При этом забор почему-то не убирают.
По словам местной жительницы, которая интересовалась вопросом у комитета по инвестициям, участок находится в аренде, а оснований для расторжения договора нет.
Видео: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка
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