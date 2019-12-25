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ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о ЗНОП
Сегодня, 11:09
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nadezhda_sib

ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о ЗНОП

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Законопроект предстоит утвердить губернатору. Он и был инициатором внесения поправок.

Депутаты ЗакСа большинством голосов одобрили поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Некоторые парки и скверы удалось защитить от будущей застройки. Заседание проходит 28 апреля в Мариинском дворце.

Поправки поддержали 41 депутат. Список получился довольно обширным. В список ЗНОП были включены два сквера в Свечном переулке, сквер в Песочном на Ленинградской улице, Литовский сад, сквер на улице Савушкина, сквер Героев Пожарных, Полежаевский парк, Муринский парк, Парк Интернационалистов и многие другие. 

Сквер на Кузнечном переулке, за который борются жители, а также парк Малиновка в список не включили. 

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, зеленые насаждения, зноп, кузнечный сквер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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