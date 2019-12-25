ЗакС окончательно утвердил поправки в закон о ЗНОП

Депутаты ЗакСа большинством голосов одобрили поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования. Некоторые парки и скверы удалось защитить от будущей застройки. Заседание проходит 28 апреля в Мариинском дворце.
Поправки поддержали 41 депутат. Список получился довольно обширным. В список ЗНОП были включены два сквера в Свечном переулке, сквер в Песочном на Ленинградской улице, Литовский сад, сквер на улице Савушкина, сквер Героев Пожарных, Полежаевский парк, Муринский парк, Парк Интернационалистов и многие другие.
Сквер на Кузнечном переулке, за который борются жители, а также парк Малиновка в список не включили.
Фото: Piter.TV
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