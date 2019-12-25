Ремонт Южного шоссе оказался под вопросом после решения депутатов о сохранении "зеленой" полосы

Властям предстоит разработать новый проект, но, будут ли они делать это — пока не известно.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга не решил, что будет делать с Южным шоссе после того как депутаты поддержали поправку в закон о ЗНОП о сохранении границ парка Интернационалистов. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы ведомства.

На данный момент проектирование остановлено. Решение о дальнейших действиях по Южному шоссе не принято.

Планировалось, что Южное шоссе расширят с двух полос до четырех. Для этого пришлось бы вырубить 300 деревьев. Ранее Piter.TV делал репортаж об этой ситуации. Несмотря на различные предложения местных жителей, проектировщик настаивал, что от деревьев придется избавиться в любом случае. Помимо зеленой зоны петербуржцев также беспокоит оживленный трафик под окнами. Из шоссе хотели сделать новый проспект Славы. Жители просили не расширять дорогу, а только привести ее в порядок: обновить асфальтное покрытие, сделать освещение. На это Директор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян ответил следующее.

Мы предложим выйти на общественные слушания. Если жители точно скажут, что они против, а мы не сможем это спроектировать и построить, мы откажемся. Ну и все. Подождем, когда они поживут в говне и станут более нормальными людьми. Потому что они живут там в убожестве.

Позднее чиновник извинился за резкое высказывание.

Теперь жители МО №72 по главе с муниципальным депутатом Павлом Швецом будут добиваться, чтобы новый проект учел мнение горожан.

Фото: Piter.TV