Видео: петербуржцы вышли на защиту сквера в Кузнечном переулке

Законодательное Собрание не приняло поправки депутата Ковалева по внесению скверов в Кузнечном переулке в список зеленых насаждений. Несмотря на народный сход, который прошел в центре города накануне.

Во вторник, 30 марта, а центре Петербурга прошла акция в защиту сквера в Кузнечном переулке. Жители Центрального района выстроились в "живой щит", чтобы отстоять единственную зеленую зону в переулке. Активисты требуют включить эту территорию в список зеленых насаждений общего пользования.

Я думаю, что это просто наглость, когда у жителей забирают небольшой, но кусок зеленых насаждений, деревьев. Это неправильно.

Нам очень нравится этот садик. Весной, когда начинают цвести все деревья, мы так довольны. Открываем окна на кухне прямо сюда.

Зелени здесь нет, плюс под угрозой наше жилье. Нам никто не говорил, что и как произойдет. А если учесть, что здесь маленький пятачок, значит вся техника будет у нас под окнами.

Я думаю, что всё-таки нас услышат, потому что наступает предел, и потом люди перестают верить властям.

О планах застроить сквер стало известно еще в 2016 году, изначально СМИ говорили о том, что его могли отдать музею Достоевского. Два года назад неравнодушные жители защитили сквер на аналогичной акции. В 2021 году в число активистов вошли представители ЗакСа, движения "Центральный район за комфортную среду" и просто местные жители.

Самый лучший подарок к 200-летию Достоевского - сохранение этой зеленой зоны. Сделать это сквером Достоевского, облагородить его к ноябрю 2021 года и присвоить ему звание. Ольга Ходунова, депутат Законодательного собрания

Сегодня, 31 марта, большинство депутатов Законодательного собрания Петербурга решили не включать сквер на Кузнечном переулке в ЗНОП. Это означает, что он продолжает находиться под угрозой застройки.

Видео и подробности с места акции - в репортаже Piter.TV.