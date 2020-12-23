Горожане собрались на защиту Кузнечного переулка

Петербуржцы встали живым щитом.

Вечером во вторник, 30 марта, петербуржцы вышли на защиту сквера на Кузнечном переулке. Информация об этом появилась в telegram-канале ПЬЯTNIЦА.

Как отмечают очевидцы, акция проходила мирно. Собравшиеся горожане с активной гражданской позицией выстроились в цепочку. Прибывшие на место сотрудники полиции не вмешивались.

Напомним, что в январе чиновники Законодательного собрания предложили не включать в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) сквер в Кузнечном переулке, лишая таким образом сквер защитного статуса. Второе чтение законопроекта пройдет завтра.

Ранее мы писали, что петербуржцы выступили в защиту сквера в Купчино.

Фото и видео: telegram-канал ПЬЯTNIЦА