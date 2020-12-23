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Горожане собрались на защиту Кузнечного переулка

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Петербуржцы встали живым щитом.

Вечером во вторник, 30 марта, петербуржцы вышли на защиту сквера на Кузнечном переулке. Информация об этом появилась в telegram-канале ПЬЯTNIЦА.

Как отмечают очевидцы, акция проходила мирно. Собравшиеся горожане с активной гражданской позицией выстроились в цепочку. Прибывшие на место сотрудники полиции не вмешивались.

Напомним, что в январе чиновники Законодательного собрания предложили не включать в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) сквер в Кузнечном переулке, лишая таким образом сквер защитного статуса. Второе чтение законопроекта пройдет завтра. 

Ранее мы писали, что петербуржцы выступили в защиту сквера в Купчино.

Фото и видео: telegram-канал ПЬЯTNIЦА

Теги: зноп, кузнечный переулок
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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