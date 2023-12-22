Декоративные опоры в Кузнечном переулке украсили современные фонари

Специалисты заменили 14 ламповых светильников на светодиодные.

В Кузнечном проспекте установили инновационные светильники. Они появились на участке от Владимирского проспекта до улицы Марата. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Специалисты обновили 14 ламповых фонарей. Им на смену пришли светодиодные. Они дают более ровный свет и потребляют меньше электроэнергии.

Специалисты решили оставить у светильников со светодиодной матрицей плафоны, чтобы сохранить архитектурный ансамбль панорамы набережной.

Работы были проведены в рамках программы взаимодействия между Петербургом и ПАО "Газпром".

Цель программы – помочь сохранить уникальное историко-культурное наследие города при этом сделать городское пространство современным и более комфортным для жителей и гостей. Пресс-служба комитета по энергетике

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Видео: Telegram / Комитет по энергетике