К концу 2024 года в Муринском парке появится наружное освещение

В настоящее время на объекте уже установлено и смонтировано 155 опор и светильников для освещения парковой зоны.

На участке Муринского парка от Гражданского проспекта до улицы Руставели в конце текущего года установят наружное освещение. В рамках проекта будут освещены две детские площадки, площадка для скейтбординга, видовая площадка, пешеходные дорожки и лыжеролльная трасса. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга 14 февраля.

В настоящее время на объекте уже установлено и смонтировано 155 опор и светильников для освещения парковой зоны. Кроме того, устроено 38 мачтовых опор для освещения лыжеролльной трассы.

Всего в ходе строительства намерены смонтировать кабельную линию протяженностью более 31 км. В парковой зоне установят 326 оригинальных осветительных комплексов "Лист" и 38 светодиодных светильников. В зоне лыжеролльной трассы появятся 511 прожекторов.

Отметим, что Муринский парк является излюбленным местом отдыха жителей и гостей Петербурга. В нем круглогодично тренируются лыжники и велосипедисты, проходят спортивные мероприятия.

Ранее на Piter.TV: на Благодатной улице установили светодиодные фонари.

Фото: комитет по энергетике Петербурга