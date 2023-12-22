На Благодатной улице установили светодиодные фонари

В Петербурге на Благодатной улице обновили освещение. Теперь участок озаряют светодиодные фонари, сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 9 февраля.
Специалисты "Ленсвета" заменили более 240 устаревших натриевых светильников на светодиодные. Контрастным светом для лучшего обозрения дорожной обстановки обозначены 12 пешеходных переходов.
Сейчас применяются приборы мощностью по 200 и 150 Вт вместо 400 и 250 Вт. Таким образом, потребление электроэнергии снизилось в 2 раза, при этом значительно улучшилось качество освещения.
Модернизация наружного освещения проводится в Петербурге по поручению губернатора Александра Беглова во всех районах, в первую очередь – на объектах с высокой интенсивностью движения. В настоящее время уже 48,5% источников света поменяли на более долговечные и энергоэффективные светодиодные.
Ранее мы рассказывали о том, что в сквере Южная роща завершено строительство наружного освещения.
Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга
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