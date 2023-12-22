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На Благодатной улице установили светодиодные фонари

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Специалисты "Ленсвета" заменили более 240 устаревших натриевых светильников на светодиодные.

В Петербурге на Благодатной улице обновили освещение. Теперь участок озаряют светодиодные фонари, сообщили в пресс-службе городского комитета по энергетике 9 февраля.

Специалисты "Ленсвета" заменили более 240 устаревших натриевых светильников на светодиодные. Контрастным светом для лучшего обозрения дорожной обстановки обозначены 12 пешеходных переходов. 

Сейчас применяются приборы мощностью по 200 и 150 Вт вместо 400 и 250 Вт. Таким образом, потребление электроэнергии снизилось в 2 раза, при этом значительно улучшилось качество освещения.

Модернизация наружного освещения проводится в Петербурге по поручению губернатора Александра Беглова во всех районах, в первую очередь – на объектах с высокой интенсивностью движения. В настоящее время уже 48,5% источников света поменяли на более долговечные и энергоэффективные светодиодные.

Ранее мы рассказывали о том, что в сквере Южная роща завершено строительство наружного освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: благодатная улица, городское освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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