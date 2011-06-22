На 273 пешеходных переходах Петербурга модернизировали освещение

В 2024 году осветительные работы велись в 16 районах города.

Власти города подвели итоги года в части организации работ по модернизации освещения на пешеходных переходах. Суммарно в 16 районах города улучшили "свет" на 273 объектах, – следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

Развитие комфортной городской среды, повышение безопасности на дорогах - один из ключевых приоритетов развития Петербурга. Модернизация наружного освещения – часть этой работы. Мы применяем комплексный подход – обновляем системы освещения на всем протяжении магистралей вместе с боковыми проездами и тротуарами. Особое внимание уделяется пешеходным переходам – на них устанавливают более мощное оборудование, дающее контрастный свет. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

На перекрестках и пешеходных переходах специалистами используются уличные светильники с цветовой температурой 5 тыс К. Это освещение более чем в 1,5 раза сильнее, чем то, что установлено вдоль основных проезжих частей. Большая часть модернизированных переходов приходится на Приморский, Петродворцовый и Красносельский районы Северной столицы.

Всего же программа замены натриевых светильников на светодиодные позволила в этом году увеличить их количество до 57% в общем объеме. В ближайшей перспективе город будут освещать только энергоэффективные светодиоды. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что в 2024 году в Петербурге новое освещение получили 133 детские и спортивные площадки.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга