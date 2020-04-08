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Жилой массив на улице Ольги Берггольц получит освещение

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Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 82 светильника на 70 опорах и проложат кабельные линии протяженностью 2,8 километра.

В Невском районе стартовали работы по реконструкции наружного освещения в квартале, который ограничен улицей Ольги Берггольц, Уездным проспектом, проспектом Елизарова и улицей Седова. Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установят 82 светильника на 70 опорах и проложат кабельные линии протяженностью 2,8 километра, рассказали 8 июля в пресс-службе комитета по энергетике Петербурга. 

Отмечается, что ранее освещались только проезды вдоль трех зданий. После реконструкции станет светлой вся территория внутри двора с учетом пешеходных маршрутов жителей. Речь идет о периметре девяти жилых домов, реабилитационном центре, школе, трех детских и спортивных площадках и подходе к библиотеке. 

Отечественные светильники нового поколения надежны и долговечны, а также позволяют экономить энергоресурсы. 

Пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Ранее на Piter.TV: на Бестужевской улице обновили освещение.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: городское освещение, улица ольги берггольц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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