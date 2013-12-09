С 2019 года современное освещение получили 62 парка и сквера, 113 кварталов, 251 улица и магистраль.

На Бестужевской улице обновили освещение. Магистраль стала безопаснее для пешеходов и водителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Рядом с 3-километровым участком Бестужевской улицы находятся жилые дома, школы и поликлиники, а сама магистраль отличается интенсивным транспортным движением. Пресс-служба правительства Петербурга

Деньги на обновление фонарей были выделены по инициативе градоначальника. С 2019 года современное освещение сделали в 62 парках и скверах, 113 кварталах, на 251 улице. Новое освещение получили около 1,5 тыс. детсадов и спортивных площадок.

Ранее мы писали, что новые общественные пространства появятся в Адмиралтейском районе Петербурга.

Видео: Telegram / Правительство Петербурга