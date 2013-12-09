  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:24
116
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Бестужевской улице обновили освещение

0 0

С 2019 года современное освещение получили 62 парка и сквера, 113 кварталов, 251 улица и магистраль.

На Бестужевской улице обновили освещение. Магистраль стала безопаснее для пешеходов и водителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

Рядом с 3-километровым участком Бестужевской улицы находятся жилые дома, школы и поликлиники, а сама магистраль отличается интенсивным транспортным движением.

Пресс-служба правительства Петербурга

Деньги на обновление фонарей были выделены  по инициативе градоначальника. С 2019 года современное освещение сделали в 62 парках и скверах, 113 кварталах, на 251 улице. Новое освещение получили около 1,5 тыс. детсадов и спортивных площадок. 

Ранее мы писали, что новые общественные пространства появятся в Адмиралтейском районе Петербурга.

Видео: Telegram / Правительство Петербурга

Теги: бестужевская улица, новое освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии