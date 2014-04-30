  1. Главная
На Бестужевской пьяный мужчина выстрелил из травматического пистолета
В результате никто не пострадал, стрелка доставили в отдел для разбирательства.

Правоохранители Калининского района задержали стрелка в воздух. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 29 сентября в полицию поступила информация о хлопках на стоянке возле универсама на Бестужевской улице. На месте поймали 26-летнего нетрезвого местного жителя, он выстрелил из травматического пистолета. 

Ранее на Piter.TV: водитель погрузчика выстрелил в Chevrolet Niva в ходе конфликта в Пикалево. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Фото: Piter.TV

