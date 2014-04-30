На Бестужевской пьяный мужчина выстрелил из травматического пистолета

В результате никто не пострадал, стрелка доставили в отдел для разбирательства.

Правоохранители Калининского района задержали стрелка в воздух. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 29 сентября в полицию поступила информация о хлопках на стоянке возле универсама на Бестужевской улице. На месте поймали 26-летнего нетрезвого местного жителя, он выстрелил из травматического пистолета.

Фото: Piter.TV