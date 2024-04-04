Прокуратура требует от гипермаркета на Бестужевской улице компенсацию для пенсионерки, упавшей на мокром полу

С гипермаркета требуют 450 тысяч рублей.

Прокуратура Калининского района потребовала выплатить компенсацию женщине, которая поскользнулась при входе в гипермаркет. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что 14 декабря 2024 года 61-летняя женщина, пройдя турникет перед входом в торговый зал гипермаркета, расположенного в доме по Бестужевской улице, поскользнулась на мокром кафельном полу и упала, получив ушибы левого плеча и бедра. Также женщина отметила, что после падения персонал и администрация торговой организации отказались ей помогать. Она обратилась за медицинской помощью самостоятельно, на протяжении двух месяцев проходила лечение и реабилитацию. С такими травмами пострадавшая была вынуждена взять больничный и сидеть дома.

Прокурор Калининского района обратился в суд с иском о взыскании с гипермаркета в пользу местной жительницы компенсации морального вреда, утраченного заработка, а также штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в общем размере более 450 тысяч рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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Фото: Piter.tv