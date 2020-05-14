Петербургской официантке выплатят 300 тысяч рублей за падение на мокром полу

Прокуратура Приморского района в интересах пострадавшей обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда.

Официантке из Петербурга выплатят 300 тысяч рублей после падения на мокром полу в ресторане. Подробности сообщили в прокуратуре Приморского района.

Установлено, что 15 декабря 2023 года девушка, работающая официанткой в одном из ресторанов, во время обслуживания гостей заведения поскользнулась на мокром полу и упала. Она получила тяжкие травмы: перелом свода черепа, ушибы головного мозга и мягких тканей затылочной области. Проверка прокуратуры показала, что физические и нравственные страдания работнику добровольно не были компенсированы.

Прокуратура района в интересах пострадавшей обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с работодателя компенсации морального вреда, причиненного травмой, полученной при исполнении женщиной трудовых обязанностей.

Требования прокуратуры удовлетворены, в пользу работника взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Недавно в игровом центре в Выборгском районе Петербурга семилетняя девочка получила перелом ключицы.

Фото: unsplash (Sasha • Make Stories Studio)