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Семилетняя девочка сломала ключицу в игровом центре на севере Петербурга
Сегодня, 15:20
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Семилетняя девочка сломала ключицу в игровом центре на севере Петербурга

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Медики соединили кости и зафиксировали их специальной повязкой.

В игровом центре в Выборгском районе Петербурга семилетняя девочка получила перелом ключицы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Ребенка госпитализировали в больницу Святой Марии Магдалины ночью 28 апреля из квартиры на улице Шостаковича. Инцидент произошел в центре на углу проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Девочке диагностировали перелом правой ключицы со смещением отломков. 

Медики соединили кости и зафиксировали их специальной повязкой. В настоящее время пострадавшая находится дома. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове пенсионерка упала и сломала ребра в троллейбусе. Состояние женщины врачи оценили как средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, перелом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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