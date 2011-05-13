Семилетняя девочка сломала ключицу в игровом центре на севере Петербурга

Медики соединили кости и зафиксировали их специальной повязкой.

В игровом центре в Выборгском районе Петербурга семилетняя девочка получила перелом ключицы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Ребенка госпитализировали в больницу Святой Марии Магдалины ночью 28 апреля из квартиры на улице Шостаковича. Инцидент произошел в центре на углу проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Девочке диагностировали перелом правой ключицы со смещением отломков.

Медики соединили кости и зафиксировали их специальной повязкой. В настоящее время пострадавшая находится дома. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что на Васильевском острове пенсионерка упала и сломала ребра в троллейбусе. Состояние женщины врачи оценили как средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV