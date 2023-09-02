На Васильевском острове пенсионерка сломала ребра в троллейбусе

В Петербурге пенсионерка упала в троллейбусе и получила перелом ребер. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Предварительно, 77-летняя жительница Васильевского острова оказалась в Мариинской больнице 14 апреля. Пострадавшая была в троллейбусе, потеряла равновесие при торможении и упала. В этот момент транспортное средство двигалось по Кадетской линии.
Состояние пенсионерки врачи оценили как средней степени тяжести, у нее зафиксировали автотравму, закрытую травму груди и перелом шести ребер.
Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга получил перелом при попытке устроиться на работу, он находился на испытательном сроке. Мужчину хотели уволить, и сотрудник не согласился с вердиктом. Пострадавший решил уйти из кабинета, но начальник резко распахнул дверь, это закончилось переломом руки.
Фото: Piter.TV
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