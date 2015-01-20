Житель Петербурга получил перелом при попытке устроиться на работу

Пострадавший намерен подать заявление в правоохранительные органы.

Житель Петербурга, проходивший испытательный срок в одной из организаций, был уволен спустя три месяца после начала работы, сообщает 78.ru.

Руководство обосновало своё решение тем, что сотрудник не справлялся с обязанностями должным образом. Мужчина не согласился с таким вердиктом, что привело к конфликту. Чтобы прекратить спор, он решил уйти из кабинета, однако в этот момент начальник резко распахнул дверь, что закончилось переломом руки сотрудника. Пострадавший намерен подать заявление в правоохранительные органы.

В данной компании существуют проблемы в отношениях с персоналом и ведении документации, включая фальсификацию тендерных соглашений и увольнения сотрудников без предупреждения. Одна из экс-сотрудниц сейчас ведёт судебное разбирательство с работодателем.

Ранее в Петербурге мальчик сообщил полиции, что его пытался задушить отец на приеме у стоматолога. Ребенок был доставлен в больницу, где рассказал, что утром он и его отец, с которым у него напряжённые отношения, отправились на прием к стоматологу. Во время процедуры, когда мальчику ввели анестезию и начали лечить зуб, он громко закричал.Отец тут же вбежал в кабинет и начал душить ребенка. Отец утверждает, что версия сына неверна.

Фото: Piter.TV