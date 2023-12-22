В сквере Южная роща завершено строительство наружного освещения

На территории зеленой зоны установили 42 опоры, смонтировали 84 архитектурных светильника.

В сквере Южная роща Московского района завершено строительство наружного освещения. Об этом рассказали в Комитете по энергетике.

На территории зеленой зоны установили 42 опоры, смонтировали 84 архитектурных светильника и проложили кабельную линию электропередачи протяженностью 1 250 м. Южная роща является транзитным сквером. Ежедневно здесь проходит большое количество жителей района на пути следования к /от остановок общественного транспорта и станции метро.

Специалистами были освещены все пешеходные дорожки. Ранее наружное освещение здесь отсутствовало. В 2024 году планируется осветить еще 9 парков, скверов и садов.

Ранее на Итальянской улице засияла новая подсветка.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению