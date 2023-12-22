На Итальянской улице засияла новая подсветка

На одной из самых популярных центральных улиц Столицы была проведена модернизация архитектурной подсветки фасадов. Новое освещение было установлено на четырёх фасадах, выходящих на площадь Искусств. Среди них – филармония Шостаковича, театр Музыкальной комедии и исторические дома, расположенные на Итальянской улице под номерами 11, 9/2 и 5. Вместо старых люминесцентных ламп было решено установить энергосберегающее оборудование нового поколения – отечественные приборы с долгим сроком службы. Об этом информирует пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.
Работы были проведены в рамках адресной инвестиционной программы ведомства. В соответствии с графиком работы уличного освещения на 2024 год, в вечернее время 600 городских объектов будут освещаться огнями.
В региональном бюджете предусмотрены средства для модернизации наружной подсветки исторических и современных зданий, что способствует повышению комфорта жителей и гостей Петербурга и акцентирует внимание на архитектурном наследии города в любое время суток. В 2023 году новое освещение получили 60 зданий, а исторические фасады украсила современная художественная подсветка по 13-ти адресам.
Ранее мы сообщили о том, что Биржевой мост украсила новая подсветка.
Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
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