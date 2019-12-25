Прямая линия с Путиным состоится 30 июня

Старт мероприятия намечен на 12 часов дня по мск.

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с гражданами РФ 30 июня. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Сообщается, что глава государства выйдет в эфир в 12 часов дня по московскому времени. Трансляцию мероприятия будут проводить такие ТВ-каналы как "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Каждый желающий может задать вопрос главе государства с помощью мобильного приложения "Москва - Путину". Также обратиться к президенту можно будет через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), или отправив сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Есть возможность задать вопрос и через соцсети, используя такие площадки как "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Прием обращений начнется в полдень 20 июня по московскому времени и закончится 30 июня.

Ранее Путин призвал россиян в высшей степени ответственно подходить к выбору депутатов Госдумы.

Фото: сайт Кремля