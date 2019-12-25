Глава РФ рассказал о необходимости передать деньги регионам в ближайшие дни.

Российский президент Владимир Путин предложил в ближайшие дни выделить регионам еще 30 млрд рублей на ремонт дорог. Об этом глава государства заявил во время речи перед представителями политической партии "Единая Россия". При этом лидер страны подчеркнул, что направить средства из федерального бюджета следует уже в ближайшие дни.

Предлагаю дополнительно к уже предусмотренным средствам выделить регионам еще 30 миллиардов рублей на ремонт автомобильных дорог. Обращаю внимание кабмина, нужно направить эти средства в субъекты федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие. Владимир Путин, президент РФ

Политик считает, что нужно дать региональным властям использовать полученные денежные средства для проведения работ в летние и осенние месяцы. Именно этот период считается оптимальным для проведения качественных дорожных работ.

Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья.

Фото: Kremlin.ru