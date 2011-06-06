Путин призвал россиян в высшей степени ответственно подходить к выбору депутатов Госдумы

Глава РФ рассказал, что для страны наступает ответственный момент.

Российский президент Владимир Путин призвал россиян в высшей степени ответственно подходить к выбору депутатов Государственной Думы. Такую рекомендацию согражданам глава государства дал во время съезда политической партии "Единая Россия". По мнению выступающего, в сентябре для общества наступит ответственный момент, так как формирование основного законодательного органа - важный этап в формировании государства.

Да, депутаты Государственной думы не занимаются совсем уж яркой работой, не принимают управленческих решений, но депутаты всех уровней формируют правовой базис, основу, на которой формируется вся государственная политика. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, члены "ЕР" ставят перед собой цель победить в парламентских выборах, но при этом еще большей задачей для депутатов будет добиться большего развития страны. Владимир Путин надеется, что партия в качестве правящей сможет стать народной.

Голосование на выборах в Госдуму пройдёт с 17 по 19 сентября.

Видео: kremlin.ru