Жителю Пушкина дали 3,5 лет колонии за призывы к экстремизму

Мужчина публиковал свои "обращения" в личном Telegram-канале.

В Санкт-Петербурге был завершен процесс в отношении мужчины из Пушкина, который в сентябре 2023-го года публиковал в Telegram-канале сообщения с содержанием экстремистского характера. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, – пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие утверждает, что на момент публикации голосовых сообщений с призывами к межнациональной вражде мужчина 33-х лет был к тому же в состоянии алкогольного опьянения. В суде он проходил по двум статьям: ч.2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.

В середине сентября мы сообщали о задержании стендап-комика Дмитрия Гаврилова, которого обвиняют также обвиняют по 282-й статье.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)