В Петербурге раскрыли дело об изнасиловании и убийстве женщины в 2005 году

Злоумышленника обнаружили по оставленной на месте преступления пачке сигарет.

Накануне в Петербурге вынесли приговор по уголовному делу об убийстве и изнасиловании женщины, совершенные в 2005 году. Фигурант дела был найден благодаря пачке сигарет с места преступления, на которой он оставил отпечатки пальцев. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Как гласит версия следствия, фигурант уголовного дела ночью с 21-го на 22-е ноября 2005-го года, находясь на Казанской улице, напал на незнакомую женщину. Мужчина избивал жертву, а потом насильно переместил ее в полуподвальное помещение во внутреннем дворе одного из домов, где совершил над ней действия сексуального характера. Из-за многочисленных побоев женщина скончалась на месте.

В следствии провели провели значительный объем следственных действий. В ходе расследования были тщательно проанализированы улики, опрошены свидетели и детально изучена личность обвиняемого, который раньше уже привлекался к суду.

Теперь мужчина проведет за решеткой 24 года – такой приговор вынесли ему в суде. В пользу матери погибшей женщины с него также взыскали моральный вред в размере 1,6 млн. рублей.

Вчнра сообщалось, что на проспекте Маршала Жукова мигрантка ударила ножом своего сожителя.

Видео: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу