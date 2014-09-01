Родион Мирошник раскрыл преступления ВСУ в российском приграничье.

Москва располагает данными о том, что украинские боевики похищают мирных жителей с территории Курской области. В настоящее время у внешнеполитического ведомства страны есть предварительные списки таких граждан, но они не окончательные. Соответствующей информацией поделился с журналистами "РИА Новостей" российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник.

Боевики предпринимают действия по воровству людей. Они хватают жителей и вывозят в неизвестном направлении. Часто данные или связь с ними теряются. Куда они направились? Они покинули территорию Украины, находятся в тайных тюрьмах или подвалах? Родион Мирошник, посол РФ

Дипломат подчеркнул, что украинские подразделения ведут себя как откровенные террористы и не придерживаются каких-либо требований по тому, чтобы известить близких, родственников или власти о том, что люди находятся у них. Родион Мирошник добавил, что данной темой сейчас занимаются сотрудники министерства по обороне, а также уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

РФ ведет консультации с дружественными странами по теме атак на Курскую область.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости