Родион Мирошник рассказал о мировой реакции на атаки ВСУ по Курску.

Москва ведет закрытые консультации с дружественными государствами по теме украинских нападений на Курскую область. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям армии киевского режима Родион Мирошник во время брифинга с журналистами. Дипломат уточнил, что вчера, 13 августа, на неформальном заседании Совета Безопасности при Всемирной организации по "формуле Арриа" представители ряда государств региона, а также КНР и другие страны, которые внятно смотрят и адекватно оценивают ситуацию по Украине высказали озабоченность происходящими процессами в российском приграничном регионе.

Сейчас идут, скажем так, консультации в закрытом режиме, и я думаю, что наши партнеры самостоятельно смогут высказать свою точку зрения по отношению к тем процессам, которые происходят. Родион Мирошник, посол РФ

МИД РФ не исключил атак ВСУ на гражданские суда в Черном море.

Фото и видео: МИД России